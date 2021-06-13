Поклонская обвинила ООН в игнорировании водной блокады Крыма

11 июня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил
, что Украина может начать переговоры о возобновлении подачи воды в Крым с Россией только если будет точно понимать, на какие уступки готова пойти Москва. До этого представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, советник главы офиса президента Алексей Арестович
пояснил, что воду можно «менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса» и возвращение неподконтрольных территорий на условиях Украины.