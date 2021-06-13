«Путин загнал Байдена в угол»

Джозефа Байдена и Материал газеты The New York Times, согласно которому в Белом доме решили не проводить совместную пресс-конференцию президента США Владимира Путина из-за неудачного опыта Дональда Трампа на саммите в 2018 году, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 13 июня в социальной сети Facebook.

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«Так Байден забудет все, о чём говорили, уже спустя десять минут после встречи. Побоялись, что при совместной прессухе Путин напомнит, а тот, забыв о чём говорили, может согласиться или спутается. А так Байден отдельно прочитает всё по бумажке, которую его клерки подготовят заранее», — предполагает Владимир А.

Многие пользователи считают, что команда Байдена поступила верно, спасая своего руководителя от самоубийственного решения встретиться с российским президентом в открытом диалоге.

«Да куда ему с его заторможенностью идти? Да он и как Путина зовут забудет, и всё перепутает! Только суфлеры ему в помощь!» — считает Татьяна Ф.

Некоторые комментаторы отметили, что, в отличие от Байдена, предыдущий президент был куда более живым и активным политиком. Именно поэтому ошибка Трампа стала бы для Байдена катастрофой.

«На прессухе контраст слишком уж разительный получится. Донни был хотя бы живчиком, а эта мумия на фоне Путина будет однозначным провалом сразу же, ещё не успев и рта раскрыть», — убеждён Михаил Л.

Часть людей считают, что российский президент умудрился поставить лидера США в крайне неудобное положение. Какое бы решение ни принял Байден, оно в любом случае будет болезненным для его репутации.

«Совместная пресс-конференция или раздельная — всё равно будут сравнивать ответы и поведение Путина с Байденом. Но в случае раздельной будут не только говорить, что Путин выглядел увереннее Байдена, но еще и обвинят последнего в трусости. Президент России загнал американского в угол», — написал Александр А.

Отдельные пользователи предположили, что Байден просто не хотел разглашать секретные договорённости, поэтому встреча ему нужна в закрытом формате.

«Отказ понятен. Они не хотят посвящать мировую общественность в планы по переделу мира. Порешают всё в кулуарах, а людям расскажут то, что надо рассказать», — поделился своим мнением Сергей Г.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство не упускать удачный момент, ведь репутационный проигрыш США должен стать источником выгоды для нашего государства.

«Уверен, что Байден и его окружение в страшном сне видят, что Путин на камеру поговорит с американским лидером. Это, кстати, можно использовать как товар и требовать от США выгодных условий за то, чтобы Путин перестал вызывать Байдена на диалог», — пишет Иван Е.