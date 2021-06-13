За неполную уплату алиментов хотят сажать в тюрьму

У отцов больше не получится давать мамам лишь часть причитающихся детям денег и уходить от ответственности: если они не будут платить алименты полностью, их привлекут по административной, а то и по уголовной статье. То же самое коснётся и тех, кто задолжает своим нетрудоспособным пожилым родителям.

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Такие поправки в законодательство предложило сделать Правительство, внеся в Госдуму соответствующие документы.

Кого-то наказывают, кого-то — нет

Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей закреплена в Семейном кодексе. Причём каждый из них должен их обеспечивать как в браке, так и после развода, и даже если ребёнок появился вне семьи. В двух последних случаях кому-то из родителей, чаще всего папам, приходится платить алименты. Они могут делать это как добровольно, заключив с бывшей супругой нотариально заверенное соглашение, либо принудительно — если мать пойдёт «выбивать» положенное ей в суде.

Правда, не все родители горят желанием содержать детей как положено и не платят вовремя. Если это происходит дольше двух месяцев, то, по статье 5.35.1. КоАП, им грозят обязательные работы до 150 часов, либо арест до 15 суток, либо штраф на 20 тысяч рублей. Если и после этого родитель не образумится, то, по статье 157 УК, ему могут назначить до года исправительных или принудительных работ, либо до трёх месяцев ареста, либо до года лишения свободы. Аналогичные кары предусмотрены тем, кто не обеспечивает своих нетрудоспособных пожилых родителей должным образом.

В пояснительной записке Правительство указало, что за 2019 год Федеральная служба судебных приставов возбудила 117,9 тысячи административных дел в отношении уклонистов от алиментов. Из них судьи рассмотрели 116,7 тысячи дел. Анализируя вынесенные ими решения, кабмин обратил внимание на то, что 918 дел было закрыто, из них 243 дела — в связи с отсутствием состава или события правонарушения. Как оказалось, большую часть алиментщиков отпустили, так как они какую-то сумму всё же давали, то есть признать их уж совсем неплательщиками не получилось. Правительство привело в пример постановление мирового судьи Галичского района Костромской области, по которому алиментщика освободили от наказания, так как он переводил семье по 500 рублей в месяц, хотя общая задолженность составила 61 тысячу рублей. Аналогичные случаи были в Калмыкии, Коми, Якутии, Алтайском крае, Брянской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской, Томской областях, в Москве и других регионах.

Одновременно есть судьи, которые считают, что частичная выплата алиментов — это нарушение. И штрафуют нерадивых родителей.

Такую разницу в подходах чиновники объяснили неточностью формулировок в законодательстве — они-то и путают судей, рассматривающих дела.

«В связи с этим предлагается внести изменения в статью 5.35.1 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей», — отметили авторы поправок. Если же нарушители и после этого откажутся заплатить родне полную сумму, то на них уже заведут уголовное дело, что предусматривает второй правительственный законопроект.

Стена позора

В кабмине рассчитывают, что депутаты примут документы, ужесточающие наказание для неплательщиков, до конца весенней сессии, — об этом, анонсируя поправки, 31 мая говорил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании руководства Госдумы со статс-секретарями.

Параллельно в Совете Федерации вместе с Минюстом работают над созданием реестра недобросовестных должников по алиментам, для которых введут дополнительные ограничения. «Известно, что есть такие неплательщики — они грубо нарушают закон, — отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . — Ездят на шикарных машинах, отдыхают за границей, но не платят денег, чтобы обеспечить существование собственных детей. Это позор! И пусть страна узнает имена и фамилии этих людей».

Пока же парламентарии ввели новую господдержку для неполных семей. С 1 июля этого года матери или отцы-одиночки, которые в том числе не получают причитающиеся алименты, будут иметь право на ежемесячное пособие в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Согласно принятому Госдумой закону, оно положено на детей от 8 до 16 лет, при условии что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в субъекте.

Как взыскать деньги

Законодательством не установлена фиксированная сумма алиментов: её всегда определяют индивидуально. Например, в соглашении родители могут самостоятельно выбрать размер, условия и порядок выплаты средств. Это может быть какая-то часть зарплаты и другого дохода алиментщика, а может быть фиксированная сумма, не зависящая от его доходов. Также мама и папа вправе договориться о единовременной выплате на ребёнка либо о предоставлении ему имущества вместо денег. Если же женщина всё-таки пошла в суд, то уже он решит, сколько взять с отца.

Взыскать алименты через суд можно в упрощённом порядке — через мировой суд. Он подходит для ситуаций, когда известно место проживания и работы родителя-уклониста, и тогда его даже не вызывают на заседание. Для решения спорных моментов нужен суд районный — например, когда у каждой из сторон собственное мнение о размере алиментов либо ответчик вообще не признаёт своё родство с ребёнком.

Подать заявление онлайн пока нельзя — только лично. Хотя такую возможность поручил предусмотреть президент Владимир Путин , обращаясь в апреле к Федеральному Собранию.

В суд истцу нужно представить исковое заявление, свидетельство о рождении ребёнка, свидетельства о браке и его расторжении, копию паспорта, справку о составе семьи, справки о доходах, ксерокопии всех документов, включая заявление. Если доход ответчика сложно определить, то нужно вместе с заявлением предоставить расчёт средств, которые, по мнению истца, необходимы для содержания ребёнка.

Ответчику, если он не согласен с иском, надо представить копию своего паспорта, справку о доходах, справку о месте проживания и составе семьи, а также копию всех документов.