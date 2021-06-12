Байден отказался от пресс-конференции с Путиным из-за ошибки Трампа

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По данным помощников Байдена, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции. Однако представители американской администрации «помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки».

В ходе предыдущего саммита Россия— США в 2018 году в Финляндии тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, публично усомнился в адекватности выводов американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года. По мнению американской прессы, тем самым он тогда «дал Путину возможность распространить ложь».

Видимо, опасаясь чего-то подобного со стороны Байдена, его команда решила подстраховаться, отказавшись от совместной пресс-конференции с российским лидером.

Сообщается, что вариант с отдельной пресс-конференцией Байдена призван, по мнению американской стороны, «лишить российского лидера международной платформы, подобной той, которая у него была на саммите в Хельсинки в 2018 году».