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Причиной отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным стала ошибка Трампа

Елена Прошина
1 час назад
Команда президента США отказалась от идеи совместной пресс-конференции Джо Байдена с Владимиром Путиным после будущей их встречи в Швейцарии, чтобы не повторять неудачный опыт Дональда Трампа на саммите США-Россия 2018 года, сообщает РИА «Новости».
Байден отказался от пресс-конференции с Путиным из-за ошибки Трампа
Фото: ТАССТАСС
По данным помощников Байдена, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции. Однако представители американской администрации «помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки».
В ходе предыдущего саммита Россия— США в 2018 году в Финляндии тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, публично усомнился в адекватности выводов американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года. По мнению американской прессы, тем самым он тогда «дал Путину возможность распространить ложь».
Видимо, опасаясь чего-то подобного со стороны Байдена, его команда решила подстраховаться, отказавшись от совместной пресс-конференции с российским лидером.
Сообщается, что вариант с отдельной пресс-конференцией Байдена призван, по мнению американской стороны, «лишить российского лидера международной платформы, подобной той, которая у него была на саммите в Хельсинки в 2018 году».
Ранее в Кремле подтвердили, что лидеры США и России выйдут к журналистам по отдельности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил в этой связи, что «скорее всего, это практика американского президента».
Политика,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,Швейцария,Соединенные Штаты,
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