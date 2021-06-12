Опыт Трампа: СМИ объяснили отказ Байдена от пресс-конференции с Путиным

По данным New York Times, на предыдущем саммите Россия – США, который состоялся в 2018 году в Хельсинки, Трамп поставил под сомнение результаты расследования разведки США о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года и таким образом «дал Путину возможность распространить ложь», что вызвало бурную реакцию среди политических кругов США.

По словам сенатора Джона Маккейна, это было «одно из самых позорных выступлений американского президента» на его памяти. Как пишет издание, решение об отдельное пресс-конференции Байдена призвано «лишить российского лидера международной платформы, подобной той, которая у него была на саммите в Хельсинки в 2018 году с президентом Трампом».