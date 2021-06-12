Сурков пообещал возвращение Украины

«Я думаю, Украина когда-нибудь вернется. Вместе с Мариуполем, вместе со Славянском, и это будет уже совсем другой разговор. Ничего не потеряно! Ничего мы там не потеряли. И мы видим сегодня, что мы выигрываем международную ситуацию, что мир реально устает от Украины. Это их попрошайничество, вечное недовольство, неумение ничего сделать. Я еще в начале всех этих дел сказал одному довольно крупному немцу: вот вы сейчас ее забрали, пройдет несколько лет, вы к нам постучитесь и скажете «заберите, ради Бога, ее обратно». Это будет 100 процентов, и это уже началось», - заявил Сурков.
«Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», - передавал его слова ТАСС.