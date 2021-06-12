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«Да куда ж вы с подводной лодки-то?!»: Сурков пообещал воссоединение Украины с Россией

Елена Прошина
13 минут назад
Бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков, курировавший в кремлевской администрации Донбасс и переговоры с Украиной, прогнозирует неизбежное возвращение Украины во внешнеполитическую орбиту России. Об этом сообщает Telegram-канал Пул N3.
Сурков пообещал возвращение Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я думаю, Украина когда-нибудь вернется. Вместе с Мариуполем, вместе со Славянском, и это будет уже совсем другой разговор. Ничего не потеряно! Ничего мы там не потеряли. И мы видим сегодня, что мы выигрываем международную ситуацию, что мир реально устает от Украины. Это их попрошайничество, вечное недовольство, неумение ничего сделать. Я еще в начале всех этих дел сказал одному довольно крупному немцу: вот вы сейчас ее забрали, пройдет несколько лет, вы к нам постучитесь и скажете «заберите, ради Бога, ее обратно». Это будет 100 процентов, и это уже началось», - заявил Сурков.
По его словам, Минские соглашения во многом личная заслуга самого Путина. Экс-помощник президента России считает, что они сформулированы самым выгодным для Донбасса образом. При этом их признали не только все страны Европы и США, но Совбез ООН, подчеркнул бывший чиновник. Он считает те соглашения крайне полезными «русскому делу на Украине и России», называя их «одним из высших достижений российской дипломатии».
Ранее Владислав Сурков достаточно жестко высказывался об Украине и ее истории взаимоотношений с Россией.
«Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», - передавал его слова ТАСС.
Политика,Владислав Сурков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Совбез ООН,ИТАР-ТАСС,Россия,Славянск,Мариуполь,Украина,
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