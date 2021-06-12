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Премьер Британии предрек «жесткий подход» Байдена к Путину

Елена Прошина
11 минут назад
Глава британского правительства Борис Джонсон считает, что президент США Джо Байден на предстоящей российско-американской встрече в Женеве будет использовать «жесткий подход» в диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Премьер Британии предрек «жесткий подход» Байдена к Путину
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
Отвечая на вопросы журналистов американского телеканала CNN, Борис Джонсон с уверенностью заявил, что американский президент на встрече в Швейцарии с Путиным подаст «жесткие сигналы».
По мнению Джонсона, нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно, пока российская сторона не «изменит поведение».
Ранее журнал Time, со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Байдена, писал, что Джо Байден намерен занять на встрече с Владимиром Путиным в Женеве более жесткую, чем собирался ранее, позицию в связи с серией кибератак, зарегистрированных в последние месяцы в США.
Сообщалось также, что перед отъездом президента США в Европу его инструктировал директор ЦРУ Уильям Бернс. Последний ранее трудился послом в России. Известно, что Бернс придерживается жесткого подхода в отношениях с Москвой, ратуя за противодействие руководству России по всем направлениям.
Политика,Уильям Бернс,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЦРУ,Журнал Time,CNN,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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