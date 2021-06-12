Премьер Британии предрек «жесткий подход» Байдена к Путину

Отвечая на вопросы журналистов американского телеканала CNN, Борис Джонсон с уверенностью заявил, что американский президент на встрече в Швейцарии с Путиным подаст «жесткие сигналы».

По мнению Джонсона, нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно, пока российская сторона не «изменит поведение».

Ранее журнал Time, со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Байдена, писал, что Джо Байден намерен занять на встрече с Владимиром Путиным в Женеве более жесткую, чем собирался ранее, позицию в связи с серией кибератак, зарегистрированных в последние месяцы в США.