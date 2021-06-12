Меркель озвучила Байдену условие по «Северному потоку-2

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Глава немецкого государства рассказала, что обменялись мнениями с американским лидером по ситуации вокруг завершения проекта «Северный поток-2», а также по вопросу запланированной на 16 июня встрече Байдена и Путина в Швейцарии.

В ходе общения с Байденом, Меркель ознакомила его с точкой зрения Берлина на так называемый «газовый» вопрос, отдельно указав, что Украина в любом случае должна в будущем оставаться страной-транзитером в поставках российского газа в Европу.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель намеревается в июле-августе 2021 года посетить Вашингтон, чтобы в ходе визита снять разногласий между США и Германией по поводу реализации проекта «Северный поток – 2».