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Меркель озвучила Байдену условие по «Северному потоку-2

Елена Прошина
1 час назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что провела встречу с президентом, прибывшим в Европу для встреч с партнерами по НАТО и саммита Владимиром Путиным президентом США Джо Байденом, сообщает РИА «Новости».
Меркель озвучила Байдену условие по «Северному потоку-2
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
Глава немецкого государства рассказала, что обменялись мнениями с американским лидером по ситуации вокруг завершения проекта «Северный поток-2», а также по вопросу запланированной на 16 июня встрече Байдена и Путина в Швейцарии.
В ходе общения с Байденом, Меркель ознакомила его с точкой зрения Берлина на так называемый «газовый» вопрос, отдельно указав, что Украина в любом случае должна в будущем оставаться страной-транзитером в поставках российского газа в Европу.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель намеревается в июле-августе 2021 года посетить Вашингтон, чтобы в ходе визита снять разногласий между США и Германией по поводу реализации проекта «Северный поток – 2».
Эта поездка станет первым визитом Меркель в американскую столицу после победы Джорджа Байдена на президентских выборах.
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