В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Песков: Путину нечего обсуждать с Байденом тему Навального

Ювелина Бернст
1 час назад
Российский президент Владимир Путин в ходе саммита с президентом США Джо Байденом не планирует обсуждать ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире CNN.
Песков: Путину нечего обсуждать с Байденом тему Навального
Фото: ТАССТАСС
"Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме", - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что это не вопрос двусторонних отношений.
Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Байден намерен обсудить с Путиным тему защиты прав человека. Прайс пояснил, что речь идет о гражданах США, а также о Навальном.
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, чтобы обсудить разногласия между странами и поднять другие темы, важные для России и Соединенных Штатов.
Политика,Нед Прайс,Алексей Навальный,Джозеф Байден,Владимир Путин,Госдеп США,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители