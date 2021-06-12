Странное поведение Байдена на саммите G7 сняли на видео

На кадрах запечатлен Байден, входящий на веранду ресторана, где находятся журналисты. В какой-то момент американский лидер останавливается и озирается. Присутствующие поинтересовались у него, как проходит саммит. Президент США ответил, что мероприятие «очень хорошее».

Многие СМИ сочли поведение Байдена странным и предположили, что глава Белого дома «заблудился». После короткого общения с журналистами он продолжил кого-то искать, вероятно, свою супругу Джилл, позже появившуюся с другой стороны веранды и позвавшую супруга.