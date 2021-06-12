Минстрой займется регулированием похоронной отрасли

С просьбой поскорее решить вопрос о регулировании похоронной отрасли обратился к президенту РФ Союз похоронных организаций и крематориев (СПОК). Организация похорон должна быть в ведении губернаторов, а за развитие отрасли в целом - отвечать министерство строительства и ЖКХ , считает президент СПОК, руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш . О необходимости организовать грамотное управление отраслью говорят много лет, однако никаких решений не принято, отмечает он.

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Между тем, в начале июня Минстрой представил проект постановления о включении в свои полномочия функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере похоронного дела. Документ разработан во исполнение поручения 2017 года вице-премьера Дмитрия Козака

Учитывая социальную значимость этой сферы, многие эксперты считают, что правила организации похорон, разделения полномочий органов и уровней власти должны быть четко прописаны в законодательстве, говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Минстрой в 2014 году был определен ответственным министерством за реформу похоронной отрасли, но изменения в положение о министерстве так и не были внесены. Поэтому сегодня на федеральном уровне нет ведомства, которое бы целенаправленно занималось реформированием этой отрасли", - говорит он.

Сейчас организация похоронного дела относится к вопросам местного самоуправления, однако муниципалитетам не удается организовать похоронное дело и наладить контроль за этой сферой, считает Кодыш. Ситуация в похоронной отрасли сложная, накопился ряд проблем, говорит Кодыш. Нет федерального реестра существующих захоронений. 20-30% могил на кладбищах - бесхозные. Отводимые под новые кладбища участки зачастую не подходят для этого. Развито незаконное предпринимательство, недобросовестная конкуренция "черных" агентов, это приводит к неконтролируемому росту стоимости услуг для населения без улучшения их качества, отмечают в СПОК. Необходимо проработать вопрос о предоставлении участков для погребения на платной основе на специально созданных коммерческих кладбищах, в том числе для создания семейных захоронений.

Отсутствие внимания к похоронному делу со стороны государства в последние годы снижает защищенность граждан от недобросовестных предпринимателей, дает возможность бесконтрольно работать в этой сфере фирмам-однодневкам, случайным людям без специальной подготовки, отмечала ранее Комиссия по вопросам похоронного дела при Минстрое.

Нынешний период можно условно назвать "самоорганизацией отрасли", говорят в СПОК. В отсутствие указаний от органов власти вопросы решаются ассоциациями, союзами и муниципалитетами самостоятельно. Так, по инициативе предпринимателей снято законодательное ограничение на создание крематориев с участием частного капитала, после чего появилось полтора десятка новых крематориев.

Ежегодно в стране в среднем уходит из жизни около 2 млн человек, ежегодный оборот неучтенного рынка ритуальных услуг - 120-150 млрд рублей. Насчитывается более 80 тысяч кладбищ, не считая заброшенные и забытые погосты, но, по экспертной оценке, среднегодовая потребность под новые погребения - 250-300 га. Не налажено информирование граждан о гарантированных государством бесплатных услугах по погребению и выплате пособия на погребение, этими услугами пользуются не более 20% родственников. Требования к качеству этих услуг отличаются даже в пределах одного региона - в одних муниципалитетах применяют гробы, обитые тканью, в других необитые, в третьих - из неструганых досок.