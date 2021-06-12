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«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США

ТК «Звезда»
18 минут назад
Глава РФ Владимир Путин дал неутешительную оценку взаимодействию с Соединенными Штатами, актуальному на сегодняшний день. По словам президента, отношения стран сейчас находятся так низко, как не находились уже несколько лет.
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», - обозначил он.
Таким образом российский лидер высказался в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован 12 июня. Разговор Владимир Путин провел из Москвы в преддверии предстоящего саммита с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,телеканал NBC,Соединенные Штаты,
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