В преддверии саммита Россия США российский президент Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. На вопрос журналистов как он отнесся к заявлению главы Белого дома Джо Байдена о том, что тот считает его «убийцей», Путин заметил, что за время работы на посту главы государства «привык к разного рода атакам» и он не переживает о «ярлыках» даже в малейшей степени.

Президент России Владимир Путин заявил, что скандальные слова его американского коллеги Джо Байдена в его адрес не заставили его переживать.

"Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени", - так он ответил на вопрос журналиста телеканала NBC о том, как он относится к заявлению Байдена, который назвал его "убийцей".

Фрагмент интервью был показан в пятницу, 11 июня, полная запись ожидается 14 июня. "За время моей работы я привык к разного рода атакам со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости, и ничто из этого меня не удивляет", - добавил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что те, с кем он работает, спорит на международной арене, "не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе".

"Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом", - отметил глава России.

В интервью иностранному телеканалу Путин сравнил нынешнего лидера США и предыдущего главу Белого дома Дональда Трампа . По мнению российского главы, "президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа". Путин констатировал, что нынешний лидер Соединенных Штатов - карьерный политик: "Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой". Вместе с тем он допустил, что у Джо Байдена могут быть "некоторые преимущества, некоторые недостатки".

В то же время Путин надеется, что "со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов".

В преддверии саммита Россия - США, который пройдет в Женеве 16 июня, американская сторона старается не делать резких выпадов в сторону России, наоборот, делает дружественные шаги. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее поздравил россиян с Днем России, который отмечается 12 июня.

"От лица правительства США я поздравляю граждан России. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений", - говорится в сообщении главы Госдепа.

Накануне в Кремле отметили, что переговоры Путина и Байдена, которые намечены на середину июня, важны из-за "плохих отношений между США и Россией". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заметил, что для Москвы важна сама возможность такого саммита для того, чтобы обсудить отношения стран. Он добавил, что российская сторона не ожидает, что президенты США и России проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

"Мы слышали о такой возможности от наших американских коллег, но мы все еще ждем окончательного подтверждения, но с самого начала президент Путин был открыт для любых альтернатив", - сказал представитель Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров замечал, что Россия заинтересована в положительных результатах саммита. Но в то же время Москва не ждет от встречи неожиданных и значимых прорывов. Тем временем в Вашингтоне тоже не ждут, что после саммита "дела пойдут проще простого".

Тем не менее эта встреча является для США "жизненно необходимой частью защиты американских интересов и ценностей", заявил ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан . Он подчеркнул, что глава Белого дома встречается с Путины "не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им".