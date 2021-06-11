Песков объяснил цель визита Путина в Женеву

Он также заявил, что Путин готов к совместной пресс-конференции с Джо Байденом, но этот вопрос еще до конца не решен.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. В Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече. Главы государств, в частности, обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, международные усилия по борьбе с коронавирусом, ситуацию на Украине, хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию.