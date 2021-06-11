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Песков: Путин едет в Женеву из-за "плохих отношений России и США"

Вероника Полынина
1 час назад
Президент России Владимир Путин согласился на проведение саммита с президентом США Джо Байденом, потому что того требует состояние российско-американских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью CNN.
Песков объяснил цель визита Путина в Женеву
Фото: РамблерРамблер
По словам Пескова, Путин едет в Женеву потому, что «между Россией и США плохие отношения», а не чтобы оказаться с Байденом в одной комнате.
Он также заявил, что Путин готов к совместной пресс-конференции с Джо Байденом, но этот вопрос еще до конца не решен.
«Мы слышали о такой возможности от американских коллег, но мы еще ждем окончательного подтверждения. С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам», - цитирует Пескова ТАСС.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. В Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече. Главы государств, в частности, обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, международные усилия по борьбе с коронавирусом, ситуацию на Украине, хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию.
Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,CNN,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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