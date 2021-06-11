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Путин даст интервью американскому каналу NBC

Газета.Ruиещё 10
40 минут назад
Американский канал NBC News 14 июня покажет интервью российского лидера Владимира Путина, пишет РИА «Новости».
Путин даст интервью американскому каналу NBC
Фото: Газета.Ru Газета.Ru
«Кир Симмонс из NBC News встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве для всемирного эксклюзивного интервью один на один, которое будет транслироваться в понедельник, 14 июня», — говорится в заявлении телеканала.
Превью встречи покажут 11 июня в 18.30 ET (1.30 мск 12 июня). Как заявил телеканал, разговор будет охватывать широкий круг вопросов. Это будет первым за три года интервью российского президента зарубежным СМИ.
Ранее в Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча политиков пройдет 16 июня в Женеве.
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