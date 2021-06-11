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Путин встретится с президентом Швейцарии Пармеленом 16 июня

Национальная Служба Новостейиещё 6
2 часа назад
Президент России Владимир Путин 16 июня проведет встречу со швейцарским лидером Ги Пармеленом. Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.
Президент Швейцарии захотел встретиться с Путиным
Фото: Пресс-служба КремляПресс-служба Кремля
Отмечается, что в состав российской делегации войдет также министр иностранных дел РФ Серегй Лавров.
Ранее Пармелен отмечал, что страны поддерживают тесный контакт во многих сферах и выражал надежду на разговор с российской стороной.
Ранее стало известно, что американский еженедельный журнал Time поместил на обложку нового выпуска изображение президента США Джо Байдена, в очках которого отражается российский лидер Владимир Путин.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Журнал Time,Швейцария,
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