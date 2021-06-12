Песков пообещал россиянам печать еды на принтере

Уже через пять-семь лет жители России смогут печатать себе еду на 3D-принтере, и такие устройства получат широкое распространение. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков , передает РИА Новости

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Он отметил, что технология такой печати уже существует, но, чтобы она получила массовое распространение, стоит объединить ее с другим набирающим обороты трендом - производством растительного мяса.

«Я думаю, что еще 5-7 лет нужно на поиск решений, которые мы захотим поставить к себе на кухню... Это точно будут массовые дешевые устройства, примерно как пылесосы», - заметил Песков в ходе конференции «Будущее человечества и будущее «зеленой энергетики»: вместе или против».

Разработка 3D-принтеров для продуктов входит в дорожную карту FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ). Предполагается, что уже к 2028 году россияне смогут самостоятельно печатать себе еду.

Такая еда будет способствовать «зеленому переходу» и существенно снизить углеродный след, так как при ее производстве будут использоваться растительные компоненты.