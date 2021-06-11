"Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
"Ребенок, который рожден на территории РФ суррогатной матерью, < > приобретает гражданство РФ по рождению, если оба потенциальных родителя или одинокая женщина не являются гражданами РФ", - отмечается в законопроекте.