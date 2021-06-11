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Названы наиболее вероятные темы переговоров Байдена и Путина

Алиса Селезнёва
1 час назад
В ходе встречи в Женеве лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин затронут вопросы безопасности и контроля над стратегическим оружием и обсудят региональные конфликты, в том числе и на Украине. Об этом заявил «360» политолог и общественный деятель, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Кортунов.
Названы наиболее вероятные темы переговоров Байдена и Путина
Фото: ТАССТАСС
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. По данным пресс-службы главы России, президенты намерены обсудить двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.
По мнению Кортунова, лидеры двух стран будут говорить о том, что последует за нынешним договором СНВ-3. При этом в условиях стремительного развития технологий разговор должен касаться не только числа боеголовок, но введения возможных ограничений в космических и гиперзвуковых системах и кибероружии, уверен он.
Второй важный блок вопросов будет включать регионарные кризисы, в том числе ситуацию в Афганистане, откуда США выводят войска, положение на корейском полуострове, конфликт в Сирии. По всей видимости, лидеры двух стран не обойдут вниманием и происходящее на Украине и в Белоруссии, считает политолог.
При этом он уверен, что вряд ли Владимир Путин и Джо Байден смогут найти точки соприкосновения по всем вопросам.
В свою очередь экономист Александр Дынкин считает показателем успешного завершения переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным возвращение послов США и РФ, пишет ФАН.
Ранее российский посол был отозван в Москву для консультаций. После чего в США для встречи «с членами своей семьи и новой администрацией» уехал и американский посол в Москве.
Политика,Александр Дынкин,Андрей Кортунов,Джозеф Байден,Владимир Путин,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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