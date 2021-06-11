Названы наиболее вероятные темы переговоров Байдена и Путина

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Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. По данным пресс-службы главы России, президенты намерены обсудить двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.

По мнению Кортунова, лидеры двух стран будут говорить о том, что последует за нынешним договором СНВ-3. При этом в условиях стремительного развития технологий разговор должен касаться не только числа боеголовок, но введения возможных ограничений в космических и гиперзвуковых системах и кибероружии, уверен он.

Второй важный блок вопросов будет включать регионарные кризисы, в том числе ситуацию в Афганистане, откуда США выводят войска, положение на корейском полуострове, конфликт в Сирии. По всей видимости, лидеры двух стран не обойдут вниманием и происходящее на Украине и в Белоруссии, считает политолог.

При этом он уверен, что вряд ли Владимир Путин и Джо Байден смогут найти точки соприкосновения по всем вопросам.

В свою очередь экономист Александр Дынкин считает показателем успешного завершения переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным возвращение послов США и РФ, пишет ФАН.