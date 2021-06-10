Причиной смерти Ларисы Шойгу стал инсульт на фоне COVID

Сегодня о смерти сестры министра сообщил глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Ларисы Шойгу, однако о причине смерти ничего не сказал.
«Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса. И вот я узнала только что об этом. Больше нет слов », - заявила Кармазина.
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в Тыве, окончила томский медицинский институт, в 1998 году стала заместителем министра здравоохранения республики. Позже переехала в Москву, а в 2007 году была избрана депутатом Госдумы.