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Инсульт на фоне коронавируса: СМИ назвали причину смерти сестры Шойгу

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Причиной смерти депутата Госдумы, сестры министра обороны России Ларисы Шойгу стал инсульт на фоне коронавируса. Об этом со ссылкой на замглавы фракции «Единой России» и члена комитета по контролю и регламенту Ларису Кармазину сообщает РИА Новости.
Причиной смерти Ларисы Шойгу стал инсульт на фоне COVID
Фото: ТАССТАСС
Сегодня о смерти сестры министра сообщил глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Ларисы Шойгу, однако о причине смерти ничего не сказал.
«Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса. И вот я узнала только что об этом. Больше нет слов », - заявила Кармазина.
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в Тыве, окончила томский медицинский институт, в 1998 году стала заместителем министра здравоохранения республики. Позже переехала в Москву, а в 2007 году была избрана депутатом Госдумы.
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