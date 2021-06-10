Причиной смерти Ларисы Шойгу стал инсульт на фоне COVID

Он отметил, что «благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям» Шойгу заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности.
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан, Республика Тува. В 1977 году стала выпускницей Сибирского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело». В декабре 2007 года была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва.