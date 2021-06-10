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Россия не планирует открывать наземные границы с Белоруссией

Газета.Ru
1 час назад
Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Россия пока не планирует открывать наземную границу с Белоруссией для свободного передвижения. Об этом сообщает ТАСС.
Россия не планирует открывать наземные границы с Белоруссией
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»Виктор Толочко/РИА «Новости»
По его словам, право пересечения границы во время пандемии коронавируса регламентировано соответствующим постановлением, пока оно отменено не будет.
«Здесь главный начальник госпожа [Анна] Попова, наш главный санитарный врач», — добавил посол.
Попасть в Белоруссию из России в настоящее время можно только авиасообщением.
Ранее сообщалось, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с восемью странами. Среди них — Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия. Кроме того, будут осуществляться чартерные полеты в Албанию.
В настоящее время международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.
Политика,Евгений Лукьянов,Россия,Минск,Беларусь,
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