Россия не планирует открывать наземные границы с Белоруссией

По его словам, право пересечения границы во время пандемии коронавируса регламентировано соответствующим постановлением, пока оно отменено не будет.
Ранее сообщалось, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с восемью странами. Среди них — Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия. Кроме того, будут осуществляться чартерные полеты в Албанию.
В настоящее время международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.