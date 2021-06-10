Россия не планирует открывать наземные границы с Белоруссией

Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости» Виктор Толочко/РИА «Новости»

По его словам, право пересечения границы во время пандемии коронавируса регламентировано соответствующим постановлением, пока оно отменено не будет.

«Здесь главный начальник госпожа [Анна] Попова, наш главный санитарный врач», — добавил посол.

Попасть в Белоруссию из России в настоящее время можно только авиасообщением.

Ранее сообщалось, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с восемью странами. Среди них — Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия. Кроме того, будут осуществляться чартерные полеты в Албанию.