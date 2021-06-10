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МИД Швейцарии назвал место проведения саммита Путина и Байдена

ТАССиещё 27
43 минуты назад
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут 16 июня встречу в Женеве на вилле "Ла Гранж". Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии.
Путин и Байден встретятся на вилле Ла Гранж
Фото: EPAEPA
"Встреча пройдет на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня", - отметила она.
В сообщении на странице МИД в Twitter отмечается, что "Швейцария благодарит две страны за доверие, выраженное выбором Женевы" в качестве площадки для саммита.
Вилла "Ла-Гранж", построенная в XVIII веке, находится в середине парка площадью более 21 гектара, расположенного на берегу Женевского озера, на окраине города. Это самый большой городской парк, являющийся излюбленным местом отдых горожан. С 1917 года вилла принадлежит городу. Сейчас там размещена библиотека, проводятся экскурсии для туристов.
С 8 по 18 июня вилла закрыта для посетителей, вокруг парка возведены металлические ограждения. В парке проводятся работы по благоустройству. Кантональные власти Женевы объявили 9 июня о мерах повышенной безопасности с 14 по 17 июня. В частности, запрещены полеты беспилотников над всей территорией кантона. Набережные Женевы, акватория, а также парк "Ла-Гранж" и примыкающий к нему парк "О-Вив" включены в периметр безопасности с особым режимом контроля.
Как ранее информировал Кремль, на первой очной встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД,Швейцария,Соединенные Штаты,
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