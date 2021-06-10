Путин и Байден встретятся на вилле Ла Гранж

Владимир Путин и Президенты России и США Джо Байден проведут 16 июня встречу в Женеве на вилле "Ла Гранж". Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии.

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"Встреча пройдет на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня", - отметила она.

В сообщении на странице МИД Twitter отмечается, что "Швейцария благодарит две страны за доверие, выраженное выбором Женевы" в качестве площадки для саммита.

Вилла "Ла-Гранж", построенная в XVIII веке, находится в середине парка площадью более 21 гектара, расположенного на берегу Женевского озера, на окраине города. Это самый большой городской парк, являющийся излюбленным местом отдых горожан. С 1917 года вилла принадлежит городу. Сейчас там размещена библиотека, проводятся экскурсии для туристов.

С 8 по 18 июня вилла закрыта для посетителей, вокруг парка возведены металлические ограждения. В парке проводятся работы по благоустройству. Кантональные власти Женевы объявили 9 июня о мерах повышенной безопасности с 14 по 17 июня. В частности, запрещены полеты беспилотников над всей территорией кантона. Набережные Женевы, акватория, а также парк "Ла-Гранж" и примыкающий к нему парк "О-Вив" включены в периметр безопасности с особым режимом контроля.