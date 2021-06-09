В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин: Украина возникла как порождение СССР

Вероника Полынина
1 час назад
Называть русских некоренным народом Украины «смешно и глупо». Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24», рассуждая о новом украинском законопроекте о «коренных народах», передает ТАСС.
Путин: Украина возникла как порождение СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отвечая на вопрос об отношении к законопроекту, российский лидер сказал: «Разумеется, отрицательно. Как еще к этому можно относиться?»
Путин назвал законопроект уродливым и заявил, что попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные напоминают идеи фашистской Германии.
По мнению президента, идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Реализация законопроекта вынудит сотни тысяч или миллионы людей на Украине уехать или переписать свою национальность, считает Путин.
Российский лидер также заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине. Путин напомнил, что Украина возникла как порождение советского периода.
По словам президента, законопроект о «коренных народах Украины» противоречит международному гуманитарному праву, однако мировое сообщество едва ли отреагирует на эту инициативу.
Законопроект «О коренных народах Украины» был внесен в Раду президентом страны Владимиром Зеленским. Документ определяет права коренных народов и особенности их реабилитации. Согласно законопроекту, коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Украина,
370
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт