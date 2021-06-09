Путин: Украина возникла как порождение СССР

Называть русских некоренным народом Украины «смешно и глупо». Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24», рассуждая о новом украинском законопроекте о «коренных народах», передает ТАСС

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Отвечая на вопрос об отношении к законопроекту, российский лидер сказал: «Разумеется, отрицательно. Как еще к этому можно относиться?»

Путин назвал законопроект уродливым и заявил, что попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные напоминают идеи фашистской Германии.

По мнению президента, идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Реализация законопроекта вынудит сотни тысяч или миллионы людей на Украине уехать или переписать свою национальность, считает Путин.

Российский лидер также заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине. Путин напомнил, что Украина возникла как порождение советского периода.

По словам президента, законопроект о «коренных народах Украины» противоречит международному гуманитарному праву, однако мировое сообщество едва ли отреагирует на эту инициативу.