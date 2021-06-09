Путин: Украина возникла как порождение СССР

Законопроект «О коренных народах Украины» был внесен в Раду президентом страны Владимиром Зеленским
. Документ определяет права коренных народов и особенности их реабилитации. Согласно законопроекту, коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.