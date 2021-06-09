Рябков допустил дальнейшее ухудшение в отношениях с США

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Обеспечение развития отношений Москвы и Вашингтона

По словам Рябкова, Россия полна твердой решимости воспользоваться всеми шансами для обеспечения поступательного развития российско-американских отношений. "Через в неделю в Женеве президент Путин встретится с президентом Байденом. Это предопределило характер дискуссии: и панелисты, и аудитория смотрят в будущее, думают, есть ли шанс на то, что конфронтации в отношениях между Россией и США удастся избежать, что мы преодолеем проблемы, которые множились до последнего времени, наслаивались одна на другую, - сказал замминистра. - Я убежден в том, что при наличии политической воли с американской стороны, это получится. С нашей стороны есть не просто воля, но твердая решимость использовать все шансы для того, чтобы обеспечить поступательный ход двусторонних отношений".