Рябков допустил дальнейшее ухудшение в отношениях с США

Российско-американские отношения могут еще сильнее ухудшиться в дальнейшем, но Москва
приложит максимум усилий, чтобы этого не допустить. Об этом сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на "Примаковских чтениях".
"Я допускаю дальнейшее ухудшение [отношений с США]. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные и управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня", - отметил замминистра.
По его словам, это объясняет то, что стороны так плотно занимаются тематикой предотвращения опасных инцидентов и опасной военной деятельности.
Рябков напомнил, что в мае Россия
и США провели очередной раунд обзора выполнения соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 1972 года.
"Мы хотим обновления этого инструмента", - указал он.
"Мы, говоря о новом уравнении безопасности, разумеется, включаем в него и новые технологические факторы <...>. У нас сформирована внушительная тематическая повестка дня с Соединенными Штатами, мы будем ее отрабатывать. Для нас важно, чтобы нас услышали, потому что с этим тоже есть определенные проблемы, возможно, связанные с разницей в приоритетах", - пояснил замглавы МИД РФ.
В Москве понимают, что Вашингтон меняет приоритеты во внешней политике, оставляя проблемам в Европе все меньше внимания.
"И у нас тоже множественность приоритетов, которые диктует многополярный мир. Свет клином на США не сошелся. Риски конфликтов и конфронтации мы будем снижать. Рассчитываем при этом на встречное движение", - заключил замминистра.
Темы саммита Россия - США
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве не станут предметом обсуждения на саммите Россия - США в Женеве, заявил Рябков.
"Я не думаю, что мы должны это [интеграционные процессы] обсуждать. И в повестке дня такого рода вопросы вряд ли возникнут. Американцы прекрасно знают, что Россия выступает в пользу укрепления интеграционных объединений, интеграционных начал с соседними государствами, работает в разных форматах, прежде всего ОДКБ, ЕврАзЭС, - сказал он. - Что здесь обсуждать с американцами? Я особо не вижу предмета".
Министерство иностранных дел России в контакте с американскими коллегами сделает максимум, чтобы повысить шансы на позитивный исход предстоящего саммита.
"Мы на нашем уровне в контакте с американцами сделаем максимум для того, чтобы шансы на положительный исход саммита повысить и создать оптимальную площадку для лидеров, чтобы они смогли договориться по контролю над вооружениями, возможно, и по другим вопросам", - сказал Рябков.
Создание очертаний будущей работы по вопросам контроля над вооружениями на саммите стало бы серьезным достижением.
"Если получится сформировать рамки для дальнейшей работы по контролю над вооружениями, я думаю, это уже будет серьезным достижением", - сказал он.
Обеспечение развития отношений Москвы и Вашингтона
По словам Рябкова, Россия полна твердой решимости воспользоваться всеми шансами для обеспечения поступательного развития российско-американских отношений. "Через в неделю в Женеве президент Путин встретится с президентом Байденом. Это предопределило характер дискуссии: и панелисты, и аудитория смотрят в будущее, думают, есть ли шанс на то, что конфронтации в отношениях между Россией и США удастся избежать, что мы преодолеем проблемы, которые множились до последнего времени, наслаивались одна на другую, - сказал замминистра. - Я убежден в том, что при наличии политической воли с американской стороны, это получится. С нашей стороны есть не просто воля, но твердая решимость использовать все шансы для того, чтобы обеспечить поступательный ход двусторонних отношений".
"Сегодняшняя дискуссия показала, что тем для совместной конструктивной работы очень много, помимо очевидных вопросов: контроля над вооружениями, снятия двусторонних раздражителей, как это принято называть в мидовском кругу, отсутствие российско-американского взаимодействия, помимо этого множество региональных сюжетов, климат, искусственный интеллект и многое другое", - добавил он.
По его словам, здесь важно исходить из того, что конструктивная работа, нахождение развязок проблем и путей вперед возможно исключительно на основе баланса интересов, а не путем навязывания воли оппоненту. Замминистра подчеркнул, что Россия этим никогда не занимается.
"Но мы и не воспринимаем, и не принимаем попытки продиктовать нам что-то, что мы не считаем отвечающим нашим собственным интересам", - заключил Рябков.
Как ранее информировал Кремль, на первой очной встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Владимира Путина
и Джо Байдена
с момента вступления последнего в должность президента США.