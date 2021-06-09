Сергей Лавров, США отказываются предоставлять спутниковые снимки, сделанные в июле 2014 года, утаивая «факты колоссальной важности» по делу о крушении в Донбассе малазийского Boeing . Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России пишет ТАСС.

Следствие считает, что Boeing был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который в Донбасс привезли российские военные. При этом Россия неоднократно запрашивала данные с украинских радаров и американских спутников в рамках расследования. Однако они не были предоставлены.

Сегодня на форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России обратил внимание на то, что США «категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014».

«На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт. То есть колоссальной важности факты утаиваются», - заметил Лавров.