Следствие считает, что Boeing был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который в Донбасс привезли российские военные. При этом Россия неоднократно запрашивала данные с украинских радаров и американских спутников в рамках расследования. Однако они не были предоставлены.
Сегодня на форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России обратил внимание на то, что США «категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014».
Ранее судья Хелейн Керстенс-Фокенс во время слушаний в Гааге заявила, что из 20 опрошенных свидетелей 12 человек сообщили, что видели след от ракеты, а восемь выразили уверенность в том, что видели или слышали запуск ракеты, предположительно сбившей самолет.