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«Колоссальной важности факты утаиваются»: Лавров о крушении МН17

Алиса Селезнёва
1 час назад
США отказываются предоставлять спутниковые снимки, сделанные в июле 2014 года, утаивая «факты колоссальной важности» по делу о крушении в Донбассе малазийского Boeing. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Boeing, выполнявший рейс MH17 «АмстердамКуала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. В результате погибли 298 человек. В настоящее время дело об авиакатастрофе слушается в Гаагском суде. Обвиняемыми проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Следствие считает, что Boeing был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который в Донбасс привезли российские военные. При этом Россия неоднократно запрашивала данные с украинских радаров и американских спутников в рамках расследования. Однако они не были предоставлены.
Сегодня на форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России обратил внимание на то, что США «категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014».
«На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт. То есть колоссальной важности факты утаиваются», - заметил Лавров.
Ранее судья Хелейн Керстенс-Фокенс во время слушаний в Гааге заявила, что из 20 опрошенных свидетелей 12 человек сообщили, что видели след от ракеты, а восемь выразили уверенность в том, что видели или слышали запуск ракеты, предположительно сбившей самолет.
Политика,Видео,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Сергей Лавров,Boeing,ИТАР-ТАСС,Россия,Куала-Лумпур,Амстердам,Соединенные Штаты,
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