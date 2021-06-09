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Пискарев: "Наш закон не поражение в правах, а барьер против экстремистов"

Мария Иванова
38 минут назад
Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что закон о запрете на выборы для людей из организаций, признанных экстремистскими, нельзя считать «поражением в правах». В интервью «Комсомольской правде» он отметил, что закон устанавливает лишь временное ограничение.
Пискарев: "Наш закон не поражение в правах, а барьер против экстремистов"
Фото: ТАССТАСС
Президент РФ Владимир Путин 4 июня подписал закон о запрете на участие в выборах всех уровней для людей, причастных к деятельности организаций, которые признаны в стране экстремистскими и террористическими.
Учредители и руководители этих организаций не смогут избираться в течение пяти лет. Для рядовых сотрудников и людей, помогавших работе таких организаций, установлено ограничение в три года.
Пискарев является одним из авторов этого закона.
«Хочу пояснить – нельзя воспринимать этот закон как известное в нашей истории поражение в правах, когда навсегда лишались возможности участвовать в выборах представители определенных классов. < > Они не лишаются своих прав навсегда. Это закон, если хотите заградительный и предупредительный, и в реальности он коснется очень узкого круга лиц», - подчеркнул депутат.
Он призвал воспринимать закон не как клеймо, а «как предупреждение и профилактическую меру для тех, кто оступился и совершает ошибку».
«Мы стремились поставить барьер для проникновения в законодательную власть экстремистов всех мастей», - заявил Пискарев.
По его мнению, Запад оказывает мощную «моральную и не только» поддержку российским экстремистам и даже людям, осужденным в РФ за терроризм.
«Очень уж хотят зарубежные «партнёры» укоренить у нас радикальные идеи», - подчеркнул депутат.
Политика,Василий Пискарев,Владимир Путин,Госдума,Комсомольская правда,
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