Титов рассказал о геройском поступке Кудрина 20-летней давности

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Это была такая пожарная команда. Надо было собирать всё разбросанное, и они с этим очень хорошо справились, — признал защитник прав предпринимателей.

Кудрин и его команда сумели выправить дефицит бюджета, выплатили все долги и стабилизировали ситуацию в России. Что касается «геройского» поступка, то по мнению Титова, — это ввод пошлин на экспорт нефти. На пошлины для металлургов после этого никто так и не решился, напомнил он.

Бизнес-омбудсмен в восторге от того, что Кудрин не побоялся пойти против интересов нефтяников.

Что касается сегодняшней ситуации, Титов считает, что правительство должно направить усилия не на стабилизацию экономики, а на её взрывной рост — но не делает этого. Всё дело в том, что «правительство немножко расслабилось сейчас» и считает, что РФ уже вышла из кризиса, но это не так, добавил он.