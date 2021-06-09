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Правительство России допустило утрату первенства по экспорту газа

ИА Regnumиещё 2
2 часа назад
Россия через три года может утратить звание крупнейшего в мире экспортера газа, говорится в утверждённом правительством плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Правительство РФ допустило утрату первенства по экспорту газа
Фото: ТАССТАСС
Согласно документу, Россия до 2023 года неизменно будет возглавлять список крупнейших поставщиков газа на мировой рынок. Однако уже в 2024 году ситуация может измениться — перспективы в этот период менее определенны. Россия может как сохранить свой статус, так и перейти на второе место по объёму экспорта газа.
По данным ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа, заняв первое место по этому показателю. На втором был Катар с показателем 143 млрд кубометров, на третьем — США с 132 млрд м куб.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что план реализации Энергетической стратегии РФ рассчитан на ближайшие 15 лет. Он объединяет свыше 130 мероприятий, которые затрагивают все сферы ТЭК, включая увеличение производства энергоносителей на 5 9% (к уровню 2018 года), экспорта продукции ТЭК — на 9 15%, привлечение инвестиций в отрасль — в 1,35 1,4 раза.
Политика,Правительство РФ,ИА REGNUM,Россия,
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