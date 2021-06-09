Правительство РФ допустило утрату первенства по экспорту газа

Россия через три года может утратить звание крупнейшего в мире экспортера газа, говорится в утверждённом правительством плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно документу, Россия до 2023 года неизменно будет возглавлять список крупнейших поставщиков газа на мировой рынок. Однако уже в 2024 году ситуация может измениться — перспективы в этот период менее определенны. Россия может как сохранить свой статус, так и перейти на второе место по объёму экспорта газа.

По данным ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа, заняв первое место по этому показателю. На втором был Катар с показателем 143 млрд кубометров, на третьем — США с 132 млрд м куб.