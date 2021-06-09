Она отметила, что «отличительные черты функционирования Остаточного механизма и его предшественника – Международного трибунала по бывшей Югославии – это игнорирование фактов и исторического контекста событий, связанных с распадом Югославии, подрыв усилий по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия на Балканах».