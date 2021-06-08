Москва оспорит права русских на Украине в Совете Европы

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая сообщил о внесении в Верховную раду
законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.