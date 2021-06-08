В СПЧ следят за ситуацией с задержанием россиянки Сапеги в Белоруссии

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека
(СПЧ) Валерий Фадеев
следит за ситуацией с россиянкой Софией Сапегой, которая была ранее задержана в Белоруссии
. Об этом РИА "Новости" сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. Комментируя задержание девушки, он отметил, что необходимо добиваться экстрадиции российских граждан в Россию. "Как это будет происходить, какие обвинения ей будут выдвинуты, какие будут здесь ходы правовые, мы сейчас не можем говорить касательно Сапеги", - сказал Фадеев. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
сообщила, что Сапега чувствует себя нормально и на нее не оказывалось мер физического воздействия. Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.