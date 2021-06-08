В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Захарова рассказала о неонацистской позиции Киева

Lenta.ruиещё 26
2 часа назад
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала законопроект украинского президента Владимира Зеленского о непризнании русских коренным народом Украины. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.
Захарова рассказала о неонацистской позиции Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Захарова рассказала, что российская Государственная Дума осудила законодательную инициативу украинского лидера. Она отметила, что принятие подобного закона укрепляет «националистическую и неонацистскую позицию Киева».
По словам дипломата, власти Украины дали понять населению, что другие национальности и народности не могут претендовать на равные права с «украинской» нацией. Представитель МИД подчеркнула, что Киев в любой момент может заставить миллионы человек уехать «по месту геолокации их "национального" государства».
20 мая Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах. Согласно документу, коренным народом признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за границей. Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.
Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Верховная Рада,МИД,Киев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт