Захарова рассказала о неонацистской позиции Киева

20 мая Зеленский внес
в Верховную Раду
законопроект о коренных народах. Согласно документу, коренным народом признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за границей. Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.