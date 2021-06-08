В МИД заявили о неважности формата общения Байдена с Зеленским

Не имеет значения, в каком формате пройдут переговоры американского президента Джо Байдена
и его украинского коллеги Владимира Зеленского
. Политика США
на Украине
понятна, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков
. Его цитирует РИА Новости.
Накануне состоялся телефонный разговор лидеров США и Украины. Сообщалось, что Джо Байден пригласил своего коллегу Владимира Зеленского нанести визит в Вашингтон этим летом.
Россия, подчеркнул Рябков, исходит из того, что напряженность, создаваемая безответственной линией США на Украине, сохранится.
А кто и где встречается — вторично, — добавил замглавы МИД РФ.
Ранее хорошей новостью назвал переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского бывший украинский лидер Пётр Порошенко
. Он также пожелал действующей власти удачи.
Зеленский надеялся встретиться с Джо Байденом до начала саммита Россия — США, но сотрудники американской администрации решили не приглашать его на встречу с главой Белого дома. Политолог Наталия Елисеева считает, что отказ Байдена свидетельствует о том, что отношения с Украиной для США не в приоритете, а глава Белого дома сосредоточен на предстоящем саммите с Путиным 16 июня в Женеве.