В МИД заявили о неважности формата общения Байдена с Зеленским

Зеленский надеялся встретиться с Джо Байденом до начала саммита Россия — США, но сотрудники американской администрации решили не приглашать его на встречу с главой Белого дома. Политолог Наталия Елисеева считает, что отказ Байдена свидетельствует о том, что отношения с Украиной для США не в приоритете, а глава Белого дома сосредоточен на предстоящем саммите с Путиным 16 июня в Женеве.