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В МИД РФ оценили формат переговоров Байдена и Зеленского

News.ru
2 часа назад
Не имеет значения, в каком формате пройдут переговоры американского президента Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Политика США на Украине понятна, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.
В МИД заявили о неважности формата общения Байдена с Зеленским
Фото: ТАССТАСС
Накануне состоялся телефонный разговор лидеров США и Украины. Сообщалось, что Джо Байден пригласил своего коллегу Владимира Зеленского нанести визит в Вашингтон этим летом.
Россия, подчеркнул Рябков, исходит из того, что напряженность, создаваемая безответственной линией США на Украине, сохранится.
А кто и где встречается — вторично, — добавил замглавы МИД РФ.
Ранее хорошей новостью назвал переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского бывший украинский лидер Пётр Порошенко. Он также пожелал действующей власти удачи.
Зеленский надеялся встретиться с Джо Байденом до начала саммита Россия — США, но сотрудники американской администрации решили не приглашать его на встречу с главой Белого дома. Политолог Наталия Елисеева считает, что отказ Байдена свидетельствует о том, что отношения с Украиной для США не в приоритете, а глава Белого дома сосредоточен на предстоящем саммите с Путиным 16 июня в Женеве.
Политика,Владимир Зеленский,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Петр Порошенко,МИД,РИА Новости,Соединенные Штаты,Украина,
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