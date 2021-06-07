Рассуждая о ситуации, сложившейся после посадки рейса Ryanair в белорусской столице, российский лидер отметил, что не считает эффективным вмешиваться во внутренние дела республики.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, происходящее в Ливии, текущую обстановку по COVID-19 и возможную сертификацию в ЕС российской вакцины «Спутник V», а также условия перемещения граждан в условиях пандемии. Помимо прочего был затронут и внутриукраинский кризис, в этой связи собеседники констатировали безальтернативность минского «Комплекса мер» от 2015 года.