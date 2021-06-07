Оценивая текущие отношения между Россией и ЕС, российский лидер акцентировал внимание на том, что их нельзя назвать удовлетворительными, хотя обе стороны остаются важными партнерами в сфере торговли и инвестиций. Он также указал на заинтересованность сторон в более тесном сотрудничестве. Вместе с тем, председатель Евросовета
и президент России согласились с тем, что Брюсселю и Москве следует активизировать взаимодействия в сфере здравоохранения, относительно климатической повестки, а также в рамках региональных конфликтов.