"В уважительном ключе": Путин призвал ЕС к сотрудничеству

По мнению Путина, стороны все еще остаются друг для друга важными партнерами в сфере торговли и инвестиций. Кроме того, стороны обсудили ряд двусторонних и международных тем - ситуацию в Нагорном Карабахе, украинский вопрос, первую российскую вакцину "Спутник V" и перспективы ее сертификации в ЕС, а также обеспечение условий для взаимных поездок граждан в рамках эпидемических ограничений. Отдельно Путин подчеркнул контрпродуктивность "дополнительных мер санкционного давления на Белоруссию" со стороны Евросоюза.