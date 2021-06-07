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Путин: состояние связей России и Евросоюза не назвать удовлетворительным

Газета.Ru
1 час назад
Президент России Владимир Путин отметил в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, что Россия и Евросоюз остаются друг для друга значимыми партнерами, но нынешнее состояние связей нельзя считать удовлетворительным, сообщили в Кремле.
"В уважительном ключе": Путин призвал ЕС к сотрудничеству
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
По мнению Путина, стороны все еще остаются друг для друга важными партнерами в сфере торговли и инвестиций. Кроме того, стороны обсудили ряд двусторонних и международных тем - ситуацию в Нагорном Карабахе, украинский вопрос, первую российскую вакцину "Спутник V" и перспективы ее сертификации в ЕС, а также обеспечение условий для взаимных поездок граждан в рамках эпидемических ограничений. Отдельно Путин подчеркнул контрпродуктивность "дополнительных мер санкционного давления на Белоруссию" со стороны Евросоюза.
Предыдущий разговор Путина и Мишеля состоялся в конце марта. Российский лидер еще тогда отметил неудовлетворительное состояние связей между Россией и Евросоюзом, которое, по его мнению, сложилось из-за "неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров"..
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