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Причастные к работе нежелательной "Открытой России" бегут из страны

Суть событийиещё 1
5 часов назад
Из России начали спешно уезжать те, кто имел хоть какое-то отношение к работе признанной нежелательной в стране организации "Открытая Россия". Ее бывший директор Андрей Пивоваров, снятый уже с самолёта в Пулково, сейчас находится под арестом. В отношении него недавно возбудили еще одно дело. Об отъезде из России уже сообщил предшественник Пивоварова на посту руководителя организации Александр Соловьев. Несколько дней назад у него проводились обыски в рамках другого дела, возбужденного в отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Соловьев некоторое время работал у него помощником. Гудков, кстати, тоже был вынужден бежать из страны и находится сейчас где-то на Украине. Свой отъезд Соловьев объяснил "неадекватностью" действий силовиков и желанием обезопасить своих близких. Куда и насколько он уехал, Соловьев уточнять не стал, но заявил, что намерен вернуться в Россию. Покинул страну и депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников, входивший ранее в совет "Открытой России". Как он заявил, "по соображениям личной безопасности". По словам Хомутинникова, он собирался участвовать в выборах в облсовет и в Госдуму, но начал получать сигналы о том, что на него могут завести уголовное дело. Андрея Пивоварова задержали несколько дней назад в аэропорту Пулково. Для этого силовики остановили находящийся уже на рулёжке перед взлётом самолет, на котором тот летел в Варшаву. Пивоварову сначала предъявили обвинение в участии в деятельности нежелательной организации, а теперь завели еще одно дело - из-за того, что он не внес в реестр "иноагентов" данные об организации "Открытая Россия". 
Причастные к работе нежелательной "Открытой России" бегут из страны
Фото: Суть событийСуть событий
Политика,Андрей Пивоваров,Дмитрий Гудков,Александр Соловьев,Госдума,Россия,
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