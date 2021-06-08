В Крыму отказались от просочившейся сквозь дамбу украинской воды

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение переориентировано на артезианские источники. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин
сообщил о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на решение этой проблемы, президент Владимир Путин
подчеркнул, что власти не намерены экономить на решении ситуации с водой.