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В Крыму отказались от просочившейся сквозь дамбу украинской воды

Lenta.ruиещё 6
19 минут назад
Просочившуюся в Крым воду из Украины использовать на полуострове не будут. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал председатель парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.
В Крыму отказались от просочившейся сквозь дамбу украинской воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, «вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная» из-за отсутствия на Украине контроля за санитарными нормами.
«Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать», — уточнил он.
Константинов указал, что благодаря реализации плана правительства властей большую часть ограничений подачи воды населению, действовавших из-за засухи в нескольких городах полуострова, удалось смягчить.
Ранее 7 июня стало известно, что вода из Днепра просочилась в Крым после разрушения дамбы, построенной Украиной на Северо-Крымском канале. Дамба была возведена в 2014 году, она состоит из мешков с песком и металлоконструкций. В 2015 году начали строить новое ограждение, однако работы до сих пор не завершены. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды достигал пяти метров.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение переориентировано на артезианские источники. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на решение этой проблемы, президент Владимир Путин подчеркнул, что власти не намерены экономить на решении ситуации с водой.
Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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