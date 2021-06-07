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Путин проведёт встречу с депутатами Госдумы 21 июня

RT на русском
3 часа назад
Российский лидер Владимир Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин проведёт встречу с депутатами Госдумы 21 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Да, планируется», — приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.
Встреча состоится после завершения работы VII созыва Госдумы.
2 июня Путин встретился с руководством партии «Единая Россия» по итогам предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы разного уровня.
Путин ранее призвал избегать пустословия и популизма в кампании по выборам в Государственную думу.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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