Песков заявил, что Мазепина «никто не обвинял ни в чем». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Протасевич не произносил фамилии Мазепин.

Он также сделал акцент на том, что связанный с Уралом бизнесмен Мазепин опроверг причастность к этой ситуации.