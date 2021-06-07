Как ранее заявил глава «Уралхима»Дмитрий Мазепин, он никогда не финансировал NEXTA. Это был его ответ на слова Протасевича о том, что канал финансировали некие бизнесмены с Урала. Им не было названо имени якобы основного спонсора, однако было сказано, что название фирмы связано «с Уралом и горной добычей».
Песков заявил, что Мазепина «никто не обвинял ни в чем». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Протасевич не произносил фамилии Мазепин.
«Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть», - заявил Песков.
Он также сделал акцент на том, что связанный с Уралом бизнесмен Мазепин опроверг причастность к этой ситуации.
Бывший главный редактор NEXTA и его девушка, гражданка России София Сапега, были задержаны 23 мая в Минске. Их самолет, который летел по маршруту Афины - Вильнюс, сел после появления информации о бомбе на борту. Его сопровождал истребитель Военно-воздушных сил Белоруссии.
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Роман Протасевич был снайпером, «практиковался в стрельбе по мирным жителям» Донбасса и обеспечивал транзит желающим повоевать.