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Следователи проверят Милонова после слов о коллекторах

РИА "ФедералПресс"
9 часов назад
Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с жалобой на депутата Государственной Думы Виталия Милонова за резкие высказывания о коллекторах. Его заявления будут проверять на попадание под статьи о возбуждении ненависти.
СК проверит Милонова после жалобы коллекторов
Фото: ФедералПресс / Виктор ВытольскийФедералПресс / Виктор Вытольский
«Из бандитов их выгнали за чрезмерную жестокость. Я бы у них отнимал паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности. В паспорте бы тоже вычеркивал. Это клопы, это паразиты нашего общества», – заявлял Виталий Милонов.
Также, в организации отметили, что в прошлом году политик позволил себе резкие высказывания и назвал их «нелюдями». В частности будут проверять высказывание из программы «Звезды сошлись» на телевидении, передает РБК.
Ранее «ФедералПресс» писал, коллекторы пригрозили Милонову судом. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
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