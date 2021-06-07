СК проверит Милонова после жалобы коллекторов

Фото: ФедералПресс / Виктор ВытольскийФедералПресс / Виктор Вытольский
«Из бандитов их выгнали за чрезмерную жестокость. Я бы у них отнимал паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности. В паспорте бы тоже вычеркивал. Это клопы, это паразиты нашего общества», – заявлял Виталий Милонов.
Также, в организации отметили, что в прошлом году политик позволил себе резкие высказывания и назвал их «нелюдями». В частности будут проверять высказывание из программы «Звезды сошлись» на телевидении, передает РБК.