"Мы не сумасшедшие": Власти исключили запрет памперсов

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Она отметила, что подгузники относятся к таким жизненно необходимым товарам, которые нечем заменить.

«Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей», — подчеркнула Абрамченко.

По ее словам, не менее половины товаров будут составлять те, которые не подлежат переработке.

Список запрещенных товаров будет обнародован после принятия текстов основных законов. Подробная информация появится до конца текущего года.