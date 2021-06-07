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Вице-премьер Абрамченко оценила возможность запрета памперомв в России

Газета.Ruиещё 6
12 часов назад
Российское правительство не рассматривает запрет на использование памперсов, не взирая на невозможность их переработки. Такое заявление сделала вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает РИА «Новости».
"Мы не сумасшедшие": Власти исключили запрет памперсов
Фото: DepositphotosDepositphotos
Она отметила, что подгузники относятся к таким жизненно необходимым товарам, которые нечем заменить.
«Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей», — подчеркнула Абрамченко.
По ее словам, не менее половины товаров будут составлять те, которые не подлежат переработке.
Список запрещенных товаров будет обнародован после принятия текстов основных законов. Подробная информация появится до конца текущего года.
Ранее Абрамченко анонсировала введение запрета на использование некоторых одноразовых товаров, которые нельзя переработать. Речь идет о пластиковых соломинках для напитков, одноразовой посуде и ватных палочках. По словам вице-премьера, правительство готовит соответствующие поправки.
Политика,Виктория Абрамченко,Правительство РФ,РИА Новости,Россия,
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