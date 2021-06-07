Мурашко назвал способ дожить до 100 лет

Мурашко отметил, что такой образ жизни определенно должен продлить ее срок. Также важно отказываться от употребления табака и алкоголя. Об этом пишет РИА Новости.

Как он подчеркнул, чтобы жить как ребенок, взрослым нужно на удивление много сдержанности и мудрости. Глава Минздрава добавил, что многие люди, особенно мужского пола, вырастая перестают беречь свое здоровье и считают, что им «многое позволено».