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Глава Минприроды начал войну с двумя губернаторами

Ura.Ruиещё 2
5 часов назад
Глава Минприроды, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обвинил власти Якутии и Иркутской области в занижении данных по пожарам в регионах. С соответствующим заявлением он обратился в Генеральную прокуратуру РФ.
Глава Минприроды начал войну с двумя губернаторами
Фото: Ura.RuUra.Ru
Регионы, возглавляемые Айсеном Николаевым и Игорем Кобзевым, умышленно занижают данные о лесных пожарах, говорится в письме Козлова на имя замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина. «Считаю необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчетности двух регионов и на недостаточность принимаемых на ее основе мер решений по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров», — приводится его цитата в документе, размещенном на сайте Минприроды РФ.
Глава ведомства отметил, что Генпрокуратуре необходимо оперативно обратить внимание на данные нарушения и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования. «Не давать достоверные данные — это профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности», — подчеркнул Козлов.
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