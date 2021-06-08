Глава Минприроды начал войну с двумя губернаторами

Глава ведомства отметил, что Генпрокуратуре необходимо оперативно обратить внимание на данные нарушения и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования. «Не давать достоверные данные — это профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности», — подчеркнул Козлов.