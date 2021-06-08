Глава Минприроды начал войну с двумя губернаторами

Регионы, возглавляемые Айсеном Николаевым
и Игорем Кобзевым
, умышленно занижают данные о лесных пожарах, говорится в письме Козлова на имя замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина
. «Считаю необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчетности двух регионов и на недостаточность принимаемых на ее основе мер решений по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров», — приводится его цитата в документе, размещенном на сайте Минприроды РФ.