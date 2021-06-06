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Песков заявил, что Россия не может повлиять на форму сборной Украины

Советский спорт
23 часа назад
Подопечные Шевченко выступят на Евро-2020 с изображением Крыма на спортивной форме.
Песков: Россия не может повлиять на форму сборной Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что наша страна не может запретить выступить сборной Украины в футболках с изображением Крыма.
«Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА», - приводит слова Пескова ТАСС.
Напомним, что команды из группы С, куда попала сборная Украины, может сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы, проходящем в Санкт-Петербурге (2 июля).
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