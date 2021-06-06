Кравчук дал совет Байдену перед встречей с Путиным

Кравчук объяснил, что в ходе встречи Путин и Байден явно затронут тему Украины. В связи с этим президенту США будет полезно узнать от украинского коллеги о том, что происходит на Украине и в Донбассе, поскольку никто не знает этого лучше, чем Зеленский, сказал Кравчук.