Кравчук дал совет Байдену перед встречей с Путиным

Кравчук объяснил, что в ходе встречи Путин и Байден явно затронут тему Украины. В связи с этим президенту США будет полезно узнать от украинского коллеги о том, что происходит на Украине и в Донбассе, поскольку никто не знает этого лучше, чем Зеленский, сказал Кравчук.
Он считает, что никакой сложности в организации такого диалога нет. Разговор может пройти и по телефону, уточнил бывший президент Украины.
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, чтобы обсудить разногласия между странами и поднять другие темы, важные для России и Соединенных Штатов.