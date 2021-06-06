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Кравчук дал совет Байдену перед встречей с Путиным

Ювелина Бернст
6 июня 2021
Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что президенту США Джо Байдену накануне встречи с российском коллегой Владимиром Путиным следует поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканала "Дом".
Кравчук объяснил, что в ходе встречи Путин и Байден явно затронут тему Украины. В связи с этим президенту США будет полезно узнать от украинского коллеги о том, что происходит на Украине и в Донбассе, поскольку никто не знает этого лучше, чем Зеленский, сказал Кравчук.
Он считает, что никакой сложности в организации такого диалога нет. Разговор может пройти и по телефону, уточнил бывший президент Украины.
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, чтобы обсудить разногласия между странами и поднять другие темы, важные для России и Соединенных Штатов.
До этого американские читатели The Wall Street Journal раскритиковали Байдена в свете предстоящего саммита, отметив, что Байден "в кармане Путина" и "Америка становится все тупее».
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