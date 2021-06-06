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В Австрии дали Киеву совет как пережить запуск «Северного потока - 2»

Майк Габриелян
6 июня 2021
Глава австрийской энергетической корпорации OMV Райнер Зеле заявил, что Украина должна честно конкурировать с «Газпромом», а не бороться с «Северным потоком 2» агрессивными политическими методами.
В Австрии дали Киеву совет как пережить запуск «Северного потока - 2»
Фото: ТАССТАСС
По его словам, Киеву следовало бы задуматься о привлекательных условиях транзита газа в Европу.
«Сделайте привлекательное предложение, и если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит», - сказал Зеле в эфире телеканала "Россия 1".
Энергетик отметил, что нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу.
Политики на Украине сейчас обеспокоены тем, что республика потеряет миллиарды долларов, лишившись транзита после запуска европейско-российского газопровода. Против проекта также активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
На днях вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что «Северный поток-2» начнет работу до конца года.
Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению газом «Северного потока 2».
Политика,Северный поток 2,Райнер Зеле,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,ЕС,Киев,Австрия,Украина,
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