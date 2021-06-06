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В Совфеде констатировали "смерть мозга" НАТО

Ювелина Бернст
6 июня 2021
Член Совфеда Алексей Пушков оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о принципе "сдерживания и диалога" в отношениях с Россией. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.
В Совфеде констатировали "смерть мозга" НАТО
Фото: ТАССТАСС
Сенатор отметил, что данная формула не работает, однако Столтенберг, «словно не замечая» этого, продолжает настаивать на ней. Диалога между НАТО и РФ давно нет, констатирует Пушков, подчеркивая, что альянс его провалил.
Сдерживания тоже нет, говорит сенатор, напоминая, что НАТО не "сдержала" Россию ни в Сирии, ни в отношении Белоруссии или Донбасса.
«Это чисто виртуальная формула», - пишет член Совфеда.
Он обращает внимание на то, что у альянса «уже много лет» нет внятной политики в отношении Москвы, кроме политики враждебности.
«Приходится вслед за президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном констатировать "смерть мозга НАТО"», — подытожил Пушков.
Столтенберг заявил о «двустороннем подходе к России: сдерживание и диалог» в интервью изданию Welt am Sonntag, отметив, что сотрудничество Москвы и Минска беспокоит членов альянса.
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