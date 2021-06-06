В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Во Франции встревожились из-за разгула неонацизма на Украине

Ювелина Бернст
6 июня 2021
Члены сената Франции попросили главу МИД прокомментировать деятельность неонацистских организаций на Украине, передает "Страна.ua".
Во Франции встревожились из-за разгула неонацизма на Украине
Фото: ТАССТАСС
Французские политики посетили Киев в конце мая и остались недовольными ситуацией с радикалами. Они сняли на видео, как в центре украинской столицы свободно торгуют нацистскими символикой и документами, учат обращаться с оружием, а также вербуют людей в праворадикальные боевые подразделения.
«Такие действия вызывают крайнюю тревогу», - отметили сенаторы.
Они хотят узнать, какова позиция Министерства иностранных дел по данному вопросу и какие меры оно намеревается принять, «чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии".
Реакция ведомства должна отразить официальную позицию Парижа по этому вопросу и в случае согласия с мнением сенаторов может сказаться на политике в отношении Украины.
Политика,МИД,Украина,Франция,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители