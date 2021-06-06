Во Франции встревожились из-за разгула неонацизма на Украине

Члены сената Франции попросили главу МИД прокомментировать деятельность неонацистских организаций на Украине передает "Страна.ua".

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Французские политики посетили Киев в конце мая и остались недовольными ситуацией с радикалами. Они сняли на видео, как в центре украинской столицы свободно торгуют нацистскими символикой и документами, учат обращаться с оружием, а также вербуют людей в праворадикальные боевые подразделения.

«Такие действия вызывают крайнюю тревогу», - отметили сенаторы.

Они хотят узнать, какова позиция Министерства иностранных дел по данному вопросу и какие меры оно намеревается принять, «чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии".