Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии

«Посчитала соцсеть, что не так президент Нигерии знает историю Нигерии, как соцсеть. Посчитала и просчиталась. Нет теперь такой соцсети в Нигерии, пока власти Нигерии не посчитают иначе», – написала Захарова в своем Telegram.
«Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатура приватизированной свободы слова», – добавила она.