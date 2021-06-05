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Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии

Деловая газета "Взгляд"
3 часа назад
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала блокировку соцсети Twitter в Нигерии, отметив, что «информационный монстр» не может диктовать государству, как ему жить.
Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии
Фото: ТАССТАСС
Ранее администрация Twitter удалила запись президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Запись, по мнению администрации, нарушает правила соцсети. На следующий день правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу в стране соцсети Twitter.
«Посчитала соцсеть, что не так президент Нигерии знает историю Нигерии, как соцсеть. Посчитала и просчиталась. Нет теперь такой соцсети в Нигерии, пока власти Нигерии не посчитают иначе», – написала Захарова в своем Telegram.
По ее словам, эта тема была затронута на сессии, посвященной цифровому суверенитету и единому информационному пространству.
«Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатура приватизированной свободы слова», – добавила она.
Политика,Мария Захарова,МИД,Нигерия,
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